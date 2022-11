LIVE – Rimini-Vicenza 0-0 | Coppa Italia Serie C 2022 2023 DIRETTA

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Ladi, match valevole per gli ottavi didi. Dopo un intenso turno di campionato, le due squadre tornano in campo per provare a giocarsi le loro carte anche in. I padroni di casa, nel turno precedente, hanno battuto col minimo sforzo l’Ancona grazie al gol di Santini, mentre gli ospiti si sono lasciati dietro l’Arzignano col risultato di 4-2. Bisogna ricordare che l’eventuale vittoria dellapermetterebbe di fare un importante passo in avanti nel tabellone dei playoff. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio alle ore 18:00 di mercoledì 16 novembre. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà ...

Ai quarti di finale affronterà la vincente di- Vicenza . Vi ringraziamo per averci seguito e appuntamento ai prossimi49' giallo per Toscano 45' MONACO!!! PADOVA IN VANTAGGIO!!! Su ...Lo stadio "Romeo Neri" ospiterà questa sera, alle ore 18 (LIVE MATCH su TuttoC.com), l'ottavo di finale di Coppa Italia tra Rimini e Vicenza, due squadre intenzionate a proseguire la loro avventura ...La partita Rimini - L.R. Vicenza di Mercoledì 16 novembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per gli ottavi di finale della Coppa Ital ...