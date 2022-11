LIVE – Foggia-Crotone 1-0 | Coppa Italia Serie C 2022 2023 DIRETTA

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Ladi, match valevole per gli ottavi didi. Dopo un intenso turno di campionato, le due squadre tornano in campo per provare a giocarsi le loro carte anche in. I padroni di casa, nel turno precedente, hanno battuto ai calci di rigore la Juve Stabia, mentre gli ospiti si sono lasciati dietro il Monopoli nei tempi supplementari grazie alla rete di Cantisani. Bisogna ricordare che l’eventuale vittoria dellapermetterebbe di fare un importante passo in avanti nel tabellone dei playoff. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio alle ore 20:30 di mercoledì 16 novembre. Sportface.it non vi lascerà soli e vi ...

Vi ringraziamo per l'attenzione e vi aspettiamo per i prossimi. Questa sera della 20.30 altro big match- Crotone SEQUENZA RIGORI c'è Gatti alla ricorsa, spiazzato sulla sua destra con un ...... aggiornati fino a giovedì 10 novembre, ultimo giorno in cui il Governo li ha resi pubblici, mostra che 36 province sono in fase di crescita e, a parte le province di Macerata e, che sono ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...La partita Foggia - Crotone di mercoledì 16 novembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per gli Ottavi di finale della Coppa Italia d ...