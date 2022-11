LIVE Albania-Italia | amichevole calcio in DIRETTA | Zaniolo e Grifo partono titolari

(Di mercoledì 16 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.04 Ecco le formazioni ufficiali:(3-5-2): Berisha; Ismajli, Kumbulla, Mihaj; Hysaj, Abrashi, Bare, Bajramim, Lenjani; Uzuni, Broja. All. Reja.(3-4-3): Meret; Scalvini, Bonucci, Bastoni; Di Lorenzo, Tonali, Verratti, Dimarco;, Raspadori,. All.: Mancini 20.01 Buonasera e benvenuti alladell’tra. Buonasera e benvenuti allatestuale di, Mancini prova la difesa a tre. Smaltita la delusione del mancato Mondiale, l’di Mancini inizia il suo progressivo avvicinamento verso ...

TIRANA () - Nello stadio in cui la Roma a maggio ha alzato la Conference League al cielo di Tirana riparte l' Italia di Mancini . All'AirStadium va in scena l'amichevole contro la nazionale dell'ex tecnico di Napoli e Lazio Edy Reja. Per il ct azzurro è l'occasione per sperimentare i nuovi, dare fiducia ai giovani e provare a ...LE FORMAZIONI UFFICIALI(3 - 5 - 2): Berisha; Ismajli, Kumbulla, Mihaj; Hysaj, Abrashi, Bare, Bajramim, Lenjani; Uzuni, Broja. All. Reja. ITALIA (3 - 4 - 3): Meret; Scalvini, Bonucci, Bastoni; Di Lorenzo, Tonali, ...Parecchia malinconia per essere fuori dal Mondiale, ma la curiosità dei tifosi della Juventus nel vedere i propri calciatori vestiti di azzurro. Questa s ...Oggi Sandro Tonali giocherà con la maglia dell’Italia nel match amichevole sul campo dell’Albania, in quel di Tirana alle 20:45. Stasera scende in campo l’Italia. Gli azzurri, che resteranno a ...