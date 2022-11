LIVE Albania-Italia 1-2 | amichevole calcio in DIRETTA | inizia il secondo tempo!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 16 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA46?il21.33che parte male ma poi si riprende recuperando anche il risultato, nel finale di primo tempo infortunio per Tonali alla spalla che esce in barella. A tra poco per il49? Finisce il primo tempo,1-2. 48? Entra Ricci al posto di Tonali nell’. 47? Palo di Zaniolo nel finale di primo tempo. 45? Ci saranno tre minuti di recupero. 43? Infortunio per Tonali che è caduto di testa a terra. Esce in barella. 41? Sinistro di Zaniolo che finisce alto. 39? Lento possesso palla dell’di Mancini. 37? Raspadori con il destro, pallone troppo lento, para Berisha. 35? ...