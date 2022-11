LIVE Albania-Italia 0-0 | ci prova Grifo

Probabili formazioni(3 - 5 - 2) Berisha; Ismajli, Kumbulla, Mihaj; Hysaj, Abrashi, Bare, N. Bajrami, Lenjani; Broja, Uzuni. ITALIA (3 - 4 - 3) Donnarumma; Scalvini, Bonucci, Bastoni; Di ...TIRANA () - Nello stadio in cui la Roma a maggio ha alzato la Conference League al cielo di Tirana riparte l' Italia di Mancini . All'AirStadium va in scena l'amichevole contro la nazionale dell'ex tecnico di Napoli e Lazio Edy Reja. Per il ct azzurro è l'occasione per sperimentare i nuovi, dare fiducia ai giovani e provare a ...11' - Continia a palleggiare l'Italia, ora l'Albania sembra essere meno aggressiva e più attendista. 9' - Grifo! L'attaccante del Friburgo riceve palla al limite dell'area e cerca un destro a giro ...Due amichevoli per dimenticare la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar. Inizia oggi il ciclo di sfide, tutte in trasferta, contro Albania e Austria che vede impegnata la Nazionale di ...