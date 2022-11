L' Italia vuole processare il padre di Saman arrestato in Pakistan

(Di mercoledì 16 novembre 2022) AGI - Shabbar Abbas, ildiieri in, dovrebbe vedersi notificato domani in udienza a Islamabad il mandato di cattura internazionale per l'omicidio della figlia 18enne, scomparsa da Novellara (Reggio Emilia) il 30 aprile 2021, dopo aver rifiutato un matrimonio combinato. Dopo una valutazione molto lunga dovuta ad un caso complicato, senza precedenti, le autorità locali avrebbero dunque deciso, a quanto si apprende, di fare propria la 'red notice', ossia la richiesta di arresto internazionale già nel circuito Interpol, delegando le autorità di polizia del Punjab, regione dalla quale proviene la famiglia di. In caso di arresto, potrebbero aprirsi le trattative per l'estradizione, già chiesta dal nostro Paese. L'arresto di ieri sarebbe dunque per l'accusa di ...

AGI - Agenzia Italia

