L’Italia c’è | Grifo trascina gli azzurri contro l’Albania

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Continuano i progressi della Nazionale italiana di calcio, costretta a reagire dopo il fallimento della mancata qualificazione al Mondiale in Qatar 2022. Si avvicina l’inizio della competizione più attesa a livello calcistico, glinon parteciperanno per la seconda volta consecutiva.non è riuscita a qualificarsi, prima nella fase a gironi e poi negli spareggi. E’ iniziato un nuovo progetto, oggi glisono scesi in campo. E’ iniziato un nuovo progetto per Roberto Mancini con l’obiettivo di ricostruire ancora una volta. Il Ct sta valutando nuovi calciatori, tanti giovani in grado di rappresentare il futuro della Nazionale. Buona prestazione per, soprattutto dopo il gol dell’iniziale ...