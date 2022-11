L’invenzione è donna | dal tergicristallo al giubbotto salvagente senza dimenticare la lavatrice

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Cresce, in Italia, il numero delle donne inventrici. Ovvero, delle donne che presentano domande di brevetto. Ma restano ancora poco più di una su dieci. Lo illustrano i risultati della ricerca dell’Epo, l’European Patent Office, che analizza i risultati del periodo compreso fra il 2010 e il 2019. In Italia, il 14,3% delle persone che richiedono un brevetto sono di sesso femminile. Con grandi differenze fra le regioni: in Sardegna, il tasso di inventrici è del 27,9%, a Bolzano la quota scende al 4,3%. Nel mondo, i paesi con la più alta percentuale di donne inventrici sono Cina e Corea, con il 26,8% e il 28,3% nel 2019. Secondo il presidente dell’Epo, Antònio Campinos, “è necessario fare di più per rafforzare l’inclusività nel campo dei brevetti. La predelle donne nella scienza e nella innovazione tecnologica è un fattore chiave per la nostra futura ...