L' invenzione è donna | dal tergicristallo al giubbotto salvagente senza dimenticare la lavatrice

Cresce, in Italia, il numero delle donne inventrici. Ovvero, delle donne che presentano domande di brevetto. Ma restano ancora poco ...L'orologio biologico, dicevamo, è un'recente. Erano gli anni '70 quando la metafora ... ma il fatto che sia proprio il corpo dellaa essere stato identificato come una bomba a ...Alla protagonista del romanzo storico «Vento cucito alla terra» il premio letterario del magazine Io Donna: tra realtà e finzione l’impresa dimenticata delle prime donne medico che gestirono ospedali ...Secondo uno studio dell’European Patent Office, in Europa le inventrici sono meno di una su 7. Rispetto agli uomini, le donne occupano meno posizioni senior, lavorano di più in gruppo e sono sottorapp ...