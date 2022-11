La Gazzetta dello Sport

Ci sono quasi 130 milioni di euro sui campi dellaC, per la precisione 128.295.139. A tanto ammonta il monte ingaggi dei calciatori, tasse comprese, ossia il costo che devono sostenere le società per le loro squadre. Più o meno quello che ... L'intera Serie C Costa quanto la Roma: 130 milioni. Dai 7,5 del Crotone ai 545.000 euro del Gelbison "Westworld" è stata cancellata prima che la sua trama fosse conclusa, ed è in buona compagnia nella storia recente della tv ...La trasferta di Capua porta la prima vittoria stagionale nel campionato di serie B per l' H.C. SANNIO Benevento. Con il punteggio di 29 a 21 i giovanissimi ragazzi guidati da Lucio Mucci hanno incamer ...