L' incontro tra premier è avvenuto in bagno | Minniti sgancia la bomba

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Marcoè stato ospite di Tiziana Panella a Tagadà, su La7. L'ex ministro dell'Interno ha affrontato il tema della gestione dei flussi migratori e della crisi diplomatica tra Italia e Francia, che non è stata ancora del tutto superata, come dimostra il fatto che Giorgia Meloni e Emmanuel Macron si siano incrociati al G20 di Bali senza però fermarsi a parlare di quanto accaduto.allora ha esordito sfoderando un aneddoto di quando era ministro: “Mi ricordo che una volta undoveva necessariamente parlare con un leader di un altro Paese ma non era facile organizzare la cosa. Allora si sono incontrati mentre andavano in: un giorno potremo dire anche chi erano, ma insomma si sono parlati mentre andavano a fare pipì. Qui c'è un problema: l'esigenza è di ricostruire un rapporto con la ...