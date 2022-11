Limatola | convergenza trovata sul Piano di riduzione della Tari

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Bn) – Laè l’imposta comunale sui rifiuti, che devono pagare tutti i cittadini che utilizzano uno spazio suscettibile di produrre immondizia. La tassa comprende i costi di gestione del Comune per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, la ripulita e il lavaggio delle strade, il deposito e il recupero dell’immondizia ed il suo smaltimento. In base alle recenti volontà del Governo Centrale, lapotrebbe subire dei cambiamenti rilevanti a partire dal 2023. In base ad una recente sentenzaCommissione Tribua RegionaleToscana, infatti, i Comuni non possono pretendere dai non residenti la stessa cifra dei residenti, prevedendoffe eccessivamente alte, senza che vi sia un’effettiva produzione di rifiuti. Altra ...