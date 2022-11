L’ex Hotel Commercio rinasce | il complesso immobiliare pronto per la primavera 2023

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Bergamo. La fine dei lavori al compendiodi Santo Spirito, luogo dal grande valore storico e artistico nel cuore di Bergamo, è sempre più vicina, come testimonia l’avanzamento del cantiere mostrato questa mattina dalla Fondazione Istituti Educativi. A guidare il sopralluogo il Presidente della Fondazione Istituti Educativi di Bergamo Luigi Sorzi, il Consigliere FIEB Mauro Bonomelli, la storica dell’arte e conservatrice della collezione di Opere d’arte FIEB Beatrice Bolandrini, gli architetti progettisti Mara Garatti e Maura Pellegrinelli e la restauratrice Roberta Grazioli. Accanto a loro i rappresentanti delle istituzioni cittadine, futuri proprietari e imprese. Il progetto di riqualificazione, avviato a gennaio 2021, ha interessato, che ospiterà una nuova struttura ...

gestito dal Gruppo HB Hotels e che avrà casa in via Tasso, negli spazi di proprietà della Fondazione Istituti Ecutivi, nell'immobile dove fino al 2004 c'era