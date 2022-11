Lewandowski | tre giornate di squalifica per il gesto della cocaina all’arbitro

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Trediper Roberte quattro per Pique che però si è ritirato e quindi le sconterà in una eventuale prossima vita. Sono le decisioni del giudice sportivo che ha colpito due calciatori del Barcellona che è al comandoLiga. L?attaccante polacco ha avuto treperché sono state sommate sia l’espulsione per doppia ammonizione sia ildello sniffare nei confronti dell’arbitro Gil Manzano, come a dire “questo è drogato”. Piqué invece ne ha beccate quattro per “insulti, offese verbali e atteggiamenti offensivi” nei confronti dell’arbitro all’intervallo di Osasuna-Barcellona match che i catalani hanno vinto in rimonta in dieci uomini. El Mundo Deportivo informa chesalterà le partite contro l’Espanyol al Camp Nou (30 ...