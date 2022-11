L’Europa pianistica nei tre appuntamenti del Piano Solo Festival

Leggi su anteprima24

Salerno – Non sappiamo se davvero ilforte riassuma in sé tutta l'arte universale, come voleva Franz Liszt. Sappiamo e, non è poco, che ilforte racchiude la sintesi della musica occidentale, oltre che di una cospicua fetta di quella afroamericana. Ottantotto i tasti, che sono il medium -anche in senso magico/misterico- del viaggio che la musica ha intrapreso in Europa. Il gioco delle voci, secondo le regole della scala temperata e dell'armonia, in cui si risente un percorso che va dal gregoriano alla polifonia cinquecentesca, alle regole di Lully, e Johan Sebastian Bach, fino alla decostruzione melodica, armonica e timbrica del '900. La dinamica, nel tocco offre all'oggetto un fascino un po' selvaggio: "Ilforte è un mostro che strilla quando tocchi i suoi denti" diceva Segovia, chitarrista ...