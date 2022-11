L’esplosione plana sul G20 | lo staff Usa | serve prudenza E la Cina non condanna lo zar

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Sullivan e Blinken svegliati nella notte telefonano a Varsavia. Il presidente Usa ieri sera ha saltato la cena di gala per la stanchezza ma non ha il Covid

Corriere della Sera

Dopodella fabbrica e'apparente eliminazione di ... Il grande veivolo Glukkonsopra i rifugiati, distruggendo ......sul paesaggio e vi atterra con schiettezza, per ... Da i nverno a i nverno indossa' habitus , ossia' agire situato nel cosmo ...'odore del bestiame e dell'erba; il profumo dell'... I missili in Polonia e il G20. Gli uomini di Biden: prudenza. La Cina non condanna Putin