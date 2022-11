L’energia custodita dalle rocce | con il “Tes” Enel e Brenmiller tracciano la strada sostenibile dell’indipendenza energetica

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Parlare di energia significa occuparsi di un bene essenziale, la cui accessibilità incide nella vita quotidiana di tutti noi; così come i suoi costi di consumo e produzione, la relativa disponibilità, e naturalmente tutte le dinamiche socioeconomiche che, mai come in questo momento storico, allo scenario energetico e alla volatilità dei suoi prezzi sono strettamente correlate. Un bene essenziale, per definizione, va innanzitutto salvaguardato: un’esigenza a maggior ragione doverosa durante quei frangenti di tensioni geopolitiche – come quello in corso, purtroppo – che, se da una parte ci spingono a riflettere sulle interconnessioni globali che caratterizzano i mercati energetici, dall’altra ci inducono a ripensare il nostro modo di agire usi e consumi, con tutto quello che ne consegue in termini sia ambientali che di risparmio. LIBERTÀ E INDIPENDENZAÉ ormai ...