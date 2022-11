(Di mercoledì 16 novembre 2022) Un elefantino soprannominato Kindani ha “to” laal giornalista Alvin Kaunda, reporter keniota della tv locale KBC. L’elefantino ha disturbato il giornalista facendogli il solletico e toccandolo sulla testa con la sua proboscide, mentre l’uomo stava registrando untelevisivo davanti alla telecamera dallo Sheldrick Elephant Nurseryun, un orfanotrofio per elefanti a Nairobi, in Kenya. Il reporter ha provato a resistere ma alla fine è scoppiato a ridere. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Fatto Quotidiano

L'elefante disturbatore ruba la scena: il servizio del tg è irresistibile. Guardare per credere