Le serie che non hanno mai avuto una vera fine

I tecnici hanno risolto il problema, stringendo unadi bulloni. La procedura di caricamento è ... La NASA ha intanto comunicatoil secondo allunaggio (missione Artemis IV del 2027) avverrà ...Sono convintoquesti ragazzi cresceranno ancor di più anche nelle prossime stagioni. Adesso per me si apre un nuovo capitolo, una nuova avventura. Andrò a giocare in un grande campionato, con un ...Antognoni, Graziani, ma anche Galli, Massaro, Vierchowod. E per finire il puntero Bertoni. Cos’hanno in comune Anno 1982 e questa è la spedizione viola più nutrita per i ...Pensioni con quota 41 come ipotesi di partenza, riduzione progressiva del cuneo fiscale, flat tax incrementale per i lavoratori autonomi, revisione del reddito di cittadinanza con l’introduzione di ...