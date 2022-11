Le Iene | Nek e l’importanza del dolore che può diventare rinascita

Leggi su dilei

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Durante la puntata del 15 novembre 2022, alle, è toccato al cantante Nek regalare al pubblico un monologo personale su un tema vissuto e personale. Il cantante emiliano, parlando del suo difficile esordio a Sanremo (nel 1993, con un brano che fu bocciato prima ancora di essere ascoltato dal pubblico), della morte del padre e del terribile incidente che gli costò quasi l’amputazione di una mano, ha affrontato il tema del, del coraggio necessario a superarlo e di come anche le esperienze negative, traumatiche, possanobenzina per il cambiamento e la. Nel 1993 ho esordito a Sanremo con “In Te”. Quella canzone fu accusata di essere contro l’aborto, e venne massacrata ancor prima che la cantassi.Salii sul palco ma la voce non usciva. Pippo Baudo mi gridava: “Devi usare il diaframma”. Volevo ...