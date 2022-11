Le foto del set di “AND” mostrano Emma Stone ferita gravemente

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Del nuovo film di Yorgos Lanthimos “AND” non si conosce ancora la trama, ma sul web sono state diffuse alcunegrafie interessanti dal set. Tra tutte, quelle che spiccano maggiormente sono quelle cheil personaggio interpretato daferito, scortato su un elicottero. Cosa sappiamo del personaggio interpretato dain AND? Primi scattigrafici dal set di AND chetorna come protagonista del nuovo film di Yorgos Lanthimos AND, le cui riprese sono in corso a New Orleans. Il nuovo progetto di Lanthimos segna una nuova collaborazione del ...