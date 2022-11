Calcio News 24

Commenta per primo Rinnovo con ritocco dell'ingaggio per Manuel Lazzari . Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, il terzino dellaha raggiunto un accordo col club per l'adeguamento del contratto: da 1,3 a 1,6 milioni a stagione fino al 2027 . La firma potrebbe arrivare già la prossima settimana.... i gemelli diversi/1 - Gli equilibrismi del Pd/2 - Tra i 5S è bufera su De Santoli E ... che non mancano mai, dicono che l'efficienza della macchina regionale è stataa scapito ... Lazio, raggiunta l’intesa per il rinnovo di Lazzari: la situazione Per la prima volta una squadra scacchistica tiburtina accede alla Serie C Nazionale dei Campionati Italiani a Squadre. Il 13 novembre 2022, dopo due mesi di gare con numerose squadre del Lazio, la Squ ...La perturbazione atlantica che ha raggiunto l'Italia nelle scorse ore porterà pioggia su buona parte della Penisola per tutto il weekend. Ma non solo: il maltempo tornerà anche ...