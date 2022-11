Lazio | le pagelle alla sosta | Milinkovic è un faro | 7 Luis Alberto non convince | 5 | 5

Il rovescio della medaglia è il comportamento in coppa, dove laha chiuso terza (anche se con gli stessi punti delle altre tre squadre del girone) ed è retrocessa dall'Europa League alla ...Lee highlights di Juventus -, gara valida per la quindicesima giornata di Serie A 2022/2023: Kean è il migliore del match JUVENTUS (3 - 5 - 2): Szczesny 6.5; Bremer 6.5, Gatti 6.5, Danilo ...Pedro: 7 Inizio in sordina per lo spagnolo che si è fatto male nell’ultima amichevole prima dell’inizio della stagione. L’infortunio lo ha condizionato nella prima parte in cui ha giocato e si è allen ...Provedel: 7 Il portiere biondo che fa impazzire il mondo si prende la scena dopo 5 minuti dall’inizio della stagione contro il Bologna. Da lì in poi non uscirà più dimostrando la bontà dell’investimen ...