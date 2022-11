Lazio | Fratoianni Si | ' c sinistra azzeri tutto | si apra tavolo sui temi senza primogeniture' **

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Roma, 16 nov (Adnkronos) - "Basta con giocatori di poker, si, si riundi confronto suiprimi della classe e. Non abbiamo voglia di replicare il 25 settembre". Lo scrive su Facebook il segretario nazionale diItaliana Nicolaa proposito delle elezioni regionali nel Lazio. "Da un sondaggio pubblicato stamattina dall'edizione locale di Repubblica, si vede che la partita è persa e i cittadini progressisti, democratici e ecologisti del Lazio devono rassegnarsi a vedere trionfare la destra. Giustamente gli girano le scatole. Come girano pure a noi -prosegue- A questa irresponsabilità da giocatori di poker va contrapposta ...

La Svolta

La Svolta

... i gemelli diversi/1 - Gli equilibrismi del Pd/2 - Tra i 5S è bufera su De Santoli E ... In dubbio: Bonelli e. Certamente contro: i grillini. "Si può vincere anche senza di loro", ...... i timori sono incentrati soprattutto sul partito di Nicola, che potrebbe essere intenzionato a sfilarsi dall'alleanza con il Pd nel. " Non vorremmo che dietro all'attendismo di ... Il Pd scioglie il nodo del candidato alle Regionali '23. Con Calenda e Gualtieri nasce l'alleanza del Termovalorizzatore. L'M5S di Conte correrà da solo ...