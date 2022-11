Lavoro | per giovani fare il tecnico non è ‘cool’ ma le aziende li cercano e non li trovano

(Di mercoledì 16 novembre 2022) (Adnkronos) – Hanno tra i 15 e i 19 anni, studiano (85%) e intendono continuare a studiare dopo la scuola superiore, si informano prevalentemente online (79%) attraverso Internet e i motori di ricerca, ma anche sui social. Tre sono le principali caratteristiche che giudicano fondamentali per prendere in considerazione un’offerta di: retribuzione adeguata, possibilità di crescita personale e orari flessibili; inoltre, ambiscono a lavori legati alle nuove tendenze del mondo web. È questo l’identikit deistudenti tra i 15 e 19 anni di Italia, Spagna, Portogallo, Slovenia e Croazia emerso dalla ricerca condotta da AstraRicerche commissionata dal Gruppo Tesya, gruppo internazionale leader nella fornitura di servizi sofisticati e soluzioni integrate B2B altamente personalizzate per le costruzioni, la generazione di potenza elettrica e ...

Formiche.net

... offrendo servizil'accesso al mondo delanche attraverso la tecnologia informatica. L'obiettivo generale sarà l'avviamento e l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, l'...WHITEPAPER Come proporre soluzioni di Unified Communications: una guidaSystem Integrator Cloud Networking Scarica il Whitepaper Blockchain Node Engine è il primo grande risultato deldel ... Più donne e giovani nel lavoro per salvare le pensioni. La ricetta di Morando Prima delle 21 di martedì, dopo che il Pentagono aveva già predicato prudenza sull'origine del missile caduto in Polonia, il leader di Azione già preso una posizione molto… Leggi ...A quasi una settimana dal Consiglio dei ministri in cui è stato approvato, il dl Aiuti quater non è ancora stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. (ANSA) ...