Lavori al ponte di via Camposanto a Paderno | “Il cantiere è fermo?”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Ialdi viaDugnano sono fermi? Se lo chiedono in tanti sui social e da mercoledì pomeriggio Forza Italia interroga formalmente il sindaco Ezio Casati.aldi viaDa qualche settimana rimbalzano segnalazioni di cittadini che non vedono operai al lavoro, che il... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

gonews

...ora il Secchia è in sicurezza solo per le piene piccole a 20 anni oltre ad avere opere come... mentre per la cassa di espansione ai prati di San Clemente isono ancora a metà e a rilento ...... dove accanto ai Rivarolesi figurano ilVisconteo di Valeggio sul Mincio e ildi Maria ... Lodi, Mantova, per la fattiva collaborazione espressa durante idi restauro dei Ponti ... Lavori al Ponte dei Sospiri, manutenzione a Colle da 225mila euro ROMA (ITALPRESS) - La prossima tappa è un incontro istituzionale con Rfi, che dal precedente governo aveva ricevuto l'incarico di organizzare un ulteriore studio di fattibilità. Ma nell'ottica di conc ...L'assessore ai trasporti ha poi fatto il punto della situazione sugli altri lavori collegati: "Il prolungamento verso ... permetterà ai cittadini di arrivare in 8 minuti a Brignole da ponte Fleming e ...