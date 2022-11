L’attaccante della Francia Nkunku ha escluso la Coppa del Mondo dopo essersi infortunato in allenamento

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Breaking: Christopherè statodalladelcheha subito un infortunio al ginocchio inmartedì. Il frontman dell’RB Lipsia ha preso una botta in una sfida con Eduardo Camavinga mentre si disputavano una palla 50-50 e doveva essere aiutato fuori dal campo. Successivamente è stato confermato chenon si recherà in Qatarche i test hanno rivelato che si era slogato il ginocchio sinistro. La Federcalcio francese ha inviato la cartella clinica dialla FIFA affinché i campioni in carica possano chiamare un sostituto. Dovrebbe essere sostituito da Wissam Ben Yedder, Moussa Diaby, Morgan ...

Commenta per primo Debutto da sogno con la Vinotinto perdel Pisa Ernesto Torregrossa : il ct del Venezuela Josè Pekerman lo ha convocato per gli impegniNazionale sudamericana, che non è qualificata ai Mondiali, e lui ha risposto con un ...Commenta per primo Continua il pessimo avvicinamentoFrancia ai Mondiali in Qatar . Nella rassegna iridata che scatta il 20 novembre, non ci sarà Christopher Nkunku .del Lipsia si è infortunato al ginocchio sinistro nell'allenamento ... Simone Pafundi in Nazionale: chi è l'attaccante di 16 anni convocato da Mancini