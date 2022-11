Latitante di Giugliano si nascondeva a casa della suocera | arrestato 33enne

La Rampa

dal 2003, quando era stato condannato a 20 anni di reclusione per traffico internazionale ... Carbone, originario di, per anni avrebbe rifornito di droga i clan del napoletano, dai ...E' sbarcato nello scalo aeroportuale Ciampino di Roma, ilBruno Carbone, 45 anni, destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa ... Originario di, ma da tempo ... Da Giugliano a Castel Volturno, passando per la Germania: arrestato latitante | larampa I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Giugliano in Campania hanno localizzato e arrestato il latitante Mirko Sejdovic Gorovic, classe ’89 già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, ...Latitante si nascondeva a casa della suocera, catturato dai carabinieri Giugliano. I Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Giugliano in Campania hanno localizzato e arrestato il ...