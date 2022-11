Latitante 33enne arrestato dai carabinieri nel Napoletano

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Idella sezione operativa della compagnia di Giugliano in Campania hanno localizzato eilMirko Sejdovic Gorovic, 33 anni. L’uomo, con precedenti per furto e ricettazione tra il 2011 e il 2014, è statonel 2015 a Cuneo per un furto in concorso in una gioielleria per un bottino di quasi 300mila euro. Sottoposto agli arresti domiciliari è poi evaso alla fine del 2016. Ilera sparito ma il suo luogo di origine rimaneva Giugliano in Campania e i militari della locale compagnia lo hanno sempre monitorato, attenti ad ogni eventuale sviluppo. Idella sezione operativa hanno appurato che ilfosse partito per la Germania in un luogo non meglio precisato ma che da poco era ...