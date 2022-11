Latina | sabato 19 chiusura Ottobre Rosa 2022 con il convegno “Il tumore al seno – Emergenza sociale”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Si terrà il 19 novembre con inizio alle ore 10, presso la Facoltà di Farmacia e Medicina dell’Università Sapienza Polo Pontino (Corso della Repubblica 79), a, l’incontro didell’edizionedell’per la prevenzione dei tumori alla mammella. Oltre un mese di iniziative di sensibilizzazione che, grazie alla LILT, è partito l’8da Priverno ed ha attraversato tutta la Provincia per ricordare che “Prevenire è Vivere”. In stretta collaborazione con la Regione Lazio, la Breast Unit della ASL die l’Università Sapienza-polo Pontino, il Meseè servito a ribadire l’importanza del “Fare Rete” contro il cancro, sottolineando altresì che sottoporsi agli screening istituzionali e rivolgersi alle Breast Unit fa ...

Comune di Latina

...12/11 Domenica 13/11 Lunedì 14/11 Martedì 15/11 Mercoledì 16/11 Giovedì 17/11 Venerdì 18/11...00 Chieri - Firenze 3 - 0 Visualizza Serie A1 femminile VOLLEY - SUPERLEGA 15:30 Modena -3 - ......30 traCalcio 1932 e S. S. Juve Stabia, valevole per la quattordicesima giornata della Serie ... 229, Castellammare di Stabia, fino alle ore di 19:00 di19 novembre. Il costo per il ... Nati per Leggere, appuntamento sabato 19 nella biblioteca di Latina Scalo La Polfer e la procura indagano sulla vicenda del ragazzo travolto e ucciso da un treno a Latina. Il 30enne è stato dichiarato morto cerebralmente.Il giovane di trent’anni, che stava parlando al telefono seduto sulla banchina, è morto all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina dopo ...