L’arte psichedelica di Alfred Müller | tra pittura tribale e colori al neon per sottolineare la mutevolezza della realtà

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Molto spesso l’artista contemporaneo si trova a dover fare i conti con un’esistenza complessa, con sentimenti ed emozioni che sembrano dover essere messi in secondo piano rispetto all’urgenza del vivere, quasi come se egli stesso debba porsi come mezzo per oltrepassare quella distanza trovando un linguaggio che, pur partendo proprio dalle inquietudini e dagli ostacoli, ne esplori le implicazioni oppure indichi una strada per uscirne. Eppure esistonodifferenti da quella occidentale, popoli che ancora oggi riescono a vivere basandosi sugli insegnamenti del passato non dimenticando l’importanzasemplicità, dell’immediatezza ecapacità di apprezzare la bellezza e la piacevolezza del vivere senza porsi troppe domande, senza galleggiare nei problemi spesso frutto solomente dell’uomo stesso. ...