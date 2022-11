“L’Aria che tira” | Vittorio Feltri sfuriata in diretta Tv | pubblico sconvolto

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 16 novembre 2022) News tv. “che”,inTv: caos in studio. Esperti di economia e politica rispondono a domande su speculazione, crisi, debitoe attualità proposte in studio secondo la formula del talk show. Il programma prevede la presenza di collegamenti esterni con politici e esperti del settore. Questo è ciò che accade in ogni puntata deChe, il programma di approfondimento di La 7 condotto da Myrta Merlino. Nel corso dell’ultima puntata andata in onda,ha lasciato tutti quanti senza parole con un suo gesto un po’ particolare: vediamo nel dettaglio cos’è accaduto.Leggi anche –> “che ...