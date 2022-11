Landini | “Va trattato bene chi paga le tasse | siamo contrari a condoni e flat tax”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) “all’innalzamento del tetto del contante. Non condividiamo la logica dei, perché bisogna trattarechilee colpire chi le evade o non leaffatto, e latax”. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio, al termine dell’incontro a Palazzo Chigi sul Pnrr.rilancia la necessità di fare “una vera riforma fiscale e la lotta all’evasione” e di “intervenire sia sugli extraprofitti sia, se necessario, chiedendo contributi solidarietà a chi ha reddito molto alti. Sono temi fondamentali su cui giudicheremo anche le successive mosse del governo”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

