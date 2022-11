L’allarme degli esperti | “Il virus di quest’anno colpirà duro”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 16 novembre 2022) L’Italia è preoccupata per l’arrivo dell’influenza e le notizie che stanno giungendo daglinon sono affatto rassicuranti. A fornire un quadro su ciò che ci aspetta è stato il sito di Repubblica, che ha contattato Michele Conversano, il direttore del dipartimento di prevenzione della Asl di Taranto nonché presidente dell’Alleanza Italiana per l’invecchiamento in salute. Stando a quanto si è saputo finora, ilha iniziato la sua circolazione e i primi sentori sono arrivati verso la fine dell’estate, precisamente negli ultimi giorni del mese di agosto. Ora, con l’addio delle temperature elevate e l’arrivo della stagione fredda, l’Italia dovrà fronteggiare l’influenza e a quanto pare non sarà affatto una passeggiata. Queste le prime parole dell’esperto Conversano: “Il caldo anomalo di ottobre ha rallentato la diffusione del ...