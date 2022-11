leggo.it

... in assenza di(per viaggi o malattia), i consiglieri assumano il suo posto e le sue funzioni. L'esperta reale Angela Levin è convita che questa decisione sarà letta da Harry come un...Se c'era bisogno di esprimere una ragione del perché ogni announ viaggio così impegnativo ... - https://www.ilpiacenza.it/attualita/- devoti - mosca - guerra - putin.html - https://www. L'affronto di Re Carlo ai Sussex: Harry furioso per la nuova decisione presa Re Carlo ha deciso: ha stilato la lista dei Consiglieri di Stato che potrebbero dover prendere il suo posto in caso di assenza ...Questo è il diario dei miei "pensieri", a partire dal luglio 2022, fino ad oggi, in ordine inverso. 16-11-2022 Carlo Nesti: “Le.