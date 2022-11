La vittoria di due madri contro il decreto Salvini | niente «padre» nella carta d’identità della figlia

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Il 31 gennaio 2019 undell’allora ministro dell’Interno Matteoaveva imposto alle coppie omosessuali di identificarsi come «» e «madre». Il Capitano lo aveva annunciato disinteressandosi dei pareri opposti del garanteprivacy e dei comuni. «Utero in affitto e orrori simili assolutamente no. Difenderemo la famiglia naturale fondata sull’unione tra un uomo e una donna», aveva detto il leaderLega. Il tribunale di Roma ha accolto il ricorso di due donne italiane. Imponendo al Viminale di emettere una nuova. E ordinando anche di modificare il software se necessario. La storia la racconta oggi La Stampa e le protagoniste sono Sonia, la madre biologica di una bambina concepita in Grecia con la fecondazione artificiale e nata ...

Sport Parma

... senza la tensione verso lao la paura di non rientrare in certi standard " affermano Martina e Michela, lefondatrici di Amiche Ginnaste. Un progetto che è piaciuto, tanto è vero che la ...... compresa la città di Kherson, in realtà non è iniziatamesi fa, quando le prime brigate ... 'Il merito dellaè dovuto all'uso che gli ucraini hanno fatto dei razzi di fabbricazione ... Vittoria dopo due overtime: Parma Basket Project batte Cavriago La vittima è una ragazza che all’epoca aveva 16 anni. Dal gup due ventenni che respingono le accuse. I fatti risalgono al marzo 2021 ...Con i Mondiali alle porte, la calciomania sta per entrare nelle nostre case. Abbiamo selezionato per voi i 10 migliori film sul calcio, per una maratona da campioni del mondo.