La vita in diretta | figuraccia per Guillermo Mariotto | Matano non si trattiene

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Scintille tra Albertodurante una delle ultime puntate andate in onda de Lain. Il volto al timone del programma di Rai Uno non le ha mandate a dire al celebre giudice di Ballando con le Stelle: ecco infatti cosa è accaduto. La puntata in onda lunedì 14 novembre … L'articolo proviene da Velvet Gossip.