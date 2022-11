La tecnologia Made in Italy viaggia nel mondo e batte i record Parla Marco Tripi Almaviva

Leggi su formiche

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Quante sono le grandi aziende dell’Information and communication technology (Ict) a guida e controllo italiano? Tenendosi bassi, si potrebbe dire 20, forse 10? In realtà sono due. In questi anni di golden power, sovranità digitale, autonomia strategica, è notevole registrare che il 90% del nostro mercato Ict è dominato da aziende a controllo straniero. Anche perché non accade in nessun altro Paese occidentale. L’italianità ovviamente non è un valore per se, le idee e l’innovazione non hanno passaporto, ma conta qualcosa quando un imprenditore può investire a medio-lungo termine, sviluppare conoscenze “ancorate” sui territori, assumere più dipendenti nel nostro Paese. Nel restante 10% c’è il Gruppo, che non solo resiste ma si appresta a chiudere il 2022 con un fatturato che supererà per la prima volta il miliardo di euro. I conti, che il gruppo ha appena ...