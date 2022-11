La settimana europea delle squadre italiane

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 16 novembre 2022) A causa della finestra di qualificazioni per la FIBA World Cup 2023 – con l’Italia già qualificata dopo il successo a Tbilisi sulla Georgia –, scendono in campo europeo solo le compagini coinvolte in Eurolega. Si comincia giovedì alle ore 20.30 con la Virtus Segafredo Bologna di coach Sergio Scariolo pronta ad accogliere il Valencia Basket tra le mura amiche; successivamente toccherà ai ragazzi di coach Ettore Messina impegnati venerdì (ore 19.00) alla Zalgirio Arena di Kaunas contro i lituani dello Zalgiris Kaunas. EUROLEGA VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – VALENCIA BASKET Giovedì 17 novembre ore 20.30 – Sky Sport Uno, Sky Sport Arena ed Eleven Sports Dopo il successo nel derby europeo contro l’EA7 Emporio Armani Milano, la Virtus Segafredo Bologna vuole incrementare il bottino di vittorie contro spagnoli del Valencia. I taronja vengono da tre successi consecutivi dopo aver messo k.o. ...