La sensazione nuova è che davvero | questa volta | qualcosa sia cambiato

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 16 novembre 2022) I campionati per club si fermano per fare posto alle nazionali e al mondiale, in sere A si sono giocate quasi il 40% delle giornate totali e non si fa altro che discutere di quello che succederà tra due mesi alla ripresa di questo strano campionato. Quello che sarà lo vedremo sicuramente poi e, per adesso, approfittando della lunga pausa che ci attende, mi voglio soffermare su quello che, invece, è già stato. Il Napoli, come la scorsa stagione, nonostante la vera e propria rivoluzione determinata dal calciomercato estivo, ha messo in campo una partenza straordinaria lasciando sul campo solamente quattro dei quarantacinque punti a disposizione, ha ottenuto risultati incredibili nel suo girone Champions, ed è sulla bocca di tutti grazie al suo gioco e, soprattutto, ai suoi risultati. Il gioco della comparazione con il passato ha subíto, dalla fine dello scorso campionato ad oggi, una ...