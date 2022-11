La Russia alla Polonia sul missile che l’ha colpita | “Avevano tutti i mezzi per dire subito che non era nostro”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Laha deciso di non appellarsi all’articolo 4 del trattato della Nato (“Le parti si consulteranno ogni volta che, nell’opinione di una di esse, l’integrità territoriale, l’indipendenza politica o la sicurezza di una delle parti fosse minacciata”) in seguito all’attacco missilistico sul suo territorio che ha causato due morti: secondo fonti americane si sarebbe trattato di un razzo dell’antiaerea ucraina caduto per errore su suolo polacco, e nonostante le responsabilità finali siano comunque riconducibili a Mosca – come ha ricordato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a margine del G20 a Bali – da Varsavia il premier Mateusz Morawiecki ha deciso di attendere la conclusione delle indagini internazionali su quanto accaduto prima di prendere una decisione. Laha accolto con favore la cautela dell’Occidente, ma il portavoce del ...

Non poteva mancare un riferimentovicenda dei missili sulla Polonia che ha interrotto il sonno ... lasta sistematicamente distruggendo infrastrutture civili ucraine, infrangendo tutte le ...... sia per "il negoziato sul grano, che ha raccolto il sostegno di tutti i leader,compresa". ...fine della conferenza, ci sarà l'incontro con la delegazione cinese e, per questo motivo, ...Sul missile caduto in Polonia l'Ucraina sostiene che sia responsabilità della Russia e per questo chiede "l'accesso immediato" al luogo. "Siamo favorevoli a uno studio congiunto dell'incidente - ha ...La Polonia ha deciso di non appellarsi all’articolo 4 del trattato della Nato (“Le parti si consulteranno ogni volta che, nell’opinione di una di esse, l’integrità territoriale, l’indipendenza politic ...