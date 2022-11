“La ragazza di Corleone” | tutte le curiosità sulla nuova fiction di Canale 5

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Serie Tv. “Ladi”, trama e cast:ledi5. Tra le novità di questa stagione televisiva c’è unaserie tv targata Mediaset, che andrà in onda su5. La protagonista è Rosa Diletta Rossi e il titolo è appunto Ladi. Il tema centrale sarà quello della mafia, ma avrà sapori e colori diversi rispetto alla famosacon Rosy Abate, come dichiarato dalla protagonista stessa. Dunque, scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere su questaed intrigante serie Mediaset.Leggi anche –> “Fosca Innocenti 2”,le ...

Tv Sorrisi e Canzoni

... "Luce dei tuoi occhi" con Anna Valle e Giuseppe Zeno e "Buongiorno, mamma!" con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta, più "Ladi" e poi "Il patriarca", serie diretta e interpretata ...Nel suo futuro anche la serialità con le partecipazioni come attrice alle fiction crime "Ladi", in onda su Canale 5, e "Die Diplomatin 7", sul primo canale nazionale tedesco Das ... È un autunno da record per Mediaset che scommette sul 2023 Come il giovane Vito ne Il Padrino, Carlo viaggiò da solo dalla Sicilia agli Stati Uniti da ragazzo e divenne famoso per il suo temperamento calmo che nascondeva una spietatezza interiore. Proprio ...