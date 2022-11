La priorità della sinistra è schedare i poliziotti Riperta la caccia allo sbirro

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Un'altra proposta di legge per affiggere codici identificativi sui caschi degli agentipolizia. La seconda, a distanza di neanche dieci giorni dall'identica iniziativasenatriceIlaria Cucchi. L'ha presentata la deputata del Pd ed ex presidenteCamera Laura Boldrini, rinfocolando la polemica coni sindacati degli agenti da sempre contrari a uno strumento che, a loro dire, metterebbe a rischio l'incolumità dei tutori dell'ordine e delle loro famiglie. «Ho presentato oggi la proposta di legge che introduce disposizioni, in linea con gli standard internazionali, che prevedono l'utilizzo di codici alfanumerici identificativi da apporre in maniera ben visibile sul casco e sulle uniformi degli operatori delle Forze di polizia impegnati in attività di ordine pubblico, al ...