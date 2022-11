La Nazionale «Crazy for Football» sfida il Senegal alla Dream World Cup

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Si giocherà venerdì 18 novembre alle ore 20.00 presso il Palatorrino di Roma la partita tra laItaliana «for» e laese «Therapie», le due squadre di calcio a 5 per persone con problemi di salute mentale. L'evento rientra nell'ambito del movimento interCup, il campionato del mondo di calcio a 5 per persone con problemi di salute mentale. Il progetto per la lotta allo stigma della malattia e per la promozione del calcio come strumento di terapia nei programmi integrati di cura psichiatrica è nato in Italia e nel 2018 ha visto la presenza a Roma di 9 Nazionali provenienti da 3 continenti. La partita sarà ad ingresso gratuito, organizzato dall'Associazione no profit ...