La Milano «green» di Sala ha perso 6 milioni di euro per il verde

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Seididestinati a piantare nuovi alberi andati in fumo o meglio riallocati daalle altre città, in particolare del Sud. La fetta diprevista dal Pnrr pernel 2022 è stata ridistribuita tra Messina, Catania, Napoli, Roma e le altre città metropolitane che sono riuscite a presentare progetti validi per rimboschire i propri centri urbani. E se i criteri stabiliti dal Mite guidato fino a poche settimane fa da Roberto Cingolani non cambiassero in fretta, ai seipersi per il 2022potrebbe dover aggiungere anche i 17digià messi a budget dal Governo per i prossimi due anni. Una cifra enorme che significherebbe veder sfumare centinaia di migliaia di alberi per una città che ha un ...