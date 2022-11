La Marmolada riapre dopo il crollo di quattro mesi fa

A piu' di quattro mesi dal crollo di un pezzo di seracco sullal'ordinanza di interdizione all'accesso al versante trentino del massiccio al confine tra Trentino e Veneto sta per essere revocata. Il provvedimento, che verra' adottato in tempo per ...Entro venerdì 18 novembre verrà emanata un'ordinanza che consentirà la ripresa dall'attività sciistica sulla, chiusa dal disastro dello scorso 3 luglio. Lo ha confermato allil dirigente generale del Dipartimento di protezione civile, foreste e fauna della Provincia autonoma di Trento, Raffaele De ...Dallo sci ai sentieri: dopo la tragedia costata la vita a 11 escursionisti il sindaco di Canazei riapre la Regina delle Dolomiti. Ipotesi delocalizzazione per due rifugi ...A piu' di quattro mesi dal crollo di un pezzo di seracco sulla Marmolada l'ordinanza di interdizione all'accesso al versante trentino del ...