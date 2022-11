La grande cospirazione | chi ha pilotato l' elezione del Papa | rivelazione choc

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Il Sinodo Generale convocato daFrancesco per l'autunno del 2023 rischia di essere pesantemente infuenzato dal "Cammino Sinodale Tedesco" (Synodale Weg), che suscita la preoccupazione di eminenti prelati come il cardinale Gerhard Müller, secondo cui: «Stanno sognando un'altra chiesa che non ha nulla a che fare con la fede cattolica e vogliono abusare di questo processo, per spostare la Chiesa cattolica, non solo in un'altra direzione, ma verso la (sua) distruzione». Per chi vuole comprendere quale sia questa direzione, è utile la lettura del libro, appena tradotto in Italia, della storica Julia Meloni, dedicato a La Mafia di San Gallo. Un gruppo riformista segreto all'interno della Chiesa, Fede e Cultura, Verona 2022, pp. 178, euro 18). La lettura di questo libro è appassionante come un romanzo, ma tutto vi è documentato secondo un rigoroso metodo ...