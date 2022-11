La fotografa Emma Summerton firma il calendario Pirelli 2023

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 16 novembre 2022) MILANO. «Per ilho voluto tornare alla radice etimologica della parola musa». Lo ha confidato, laaustraliana deldal titolo “Love letters to the muse” presso il museo di arte contemporaneaHangarBicocca di Milano. «Musa originariamente rappresentava non solo la fonte di ispirazione, ma anche chi possedeva talento nella letteratura, le scienze e le arti – ha aggiunto – Sono affascinata dalle donne che realizzano cose straordinarie e creative, donne che mi hanno ispirato lungo tutta la mia carriera e lungo tutta la mia vita, a partire da mia madre; persone dalle quali ho imparato molto: scrittrici, fotografe, poetesse, attrici e registe. La ...