La Forma dell’Oste | Giornata di formazione per osti e ristoratori

(Di mercoledì 16 novembre 2022) La prospettiva che ci attende rispetto alle sfide da affrontare per la vita del prossimo futuro nel nostro pianeta è qualcosa che nessuno ha veramente chiaro nella sua stravolgente gravità. Sappiamo sicuramente che molte aziende agricole familiari di piccole e medie dimensioni, non riusciranno a riseminare nella prossima primavera per la mancanza di acqua, sappiamo che abbiamo un serio problema energetico se non rinnoviamo la prospettiva, sappiamo che alcuni prodotti primari hanno un costo ambientale di produzione eccessivo che forse non ci possiamo più permettere, sappiamo che il suolo fertile é continuamente eroso. Sappiamo anche che però continuiamo a produrre sempre più plastica senza aver risolto efficacemente il problema del suo smaltimento, sappiamo che il macrocosmo più pregiudicato è il mare e più precisamente il Mare Mediterraneo ma continuiamo a consumare sempre più pesce. ...