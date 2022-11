(Di mercoledì 16 novembre 2022) «Che linguaggio dobbiamo usare per farvi agire? L’unica ragione per cui non state facendo nulla è che non avete le informazioni, perché se aveste le informazioni corrette, sarebbe impossibile non agire. Abbiamo bisogno che i leader smettano di mentire». X Sophia Kianni, la nuova? Lanon lel’...

L'HuffPost

Sophia Kianni, l'attivista americana iraniana è la nuova Greta Thunberg Lale manca e nemmeno l'animo battagliero. La ventenne americana di origini iraniane ha colmato il vuoto lasciato da Greta Thunberg alla COP27 di Sharm El Sheik di Simona Sirianni 'C he ...... indica, "dobbiamo dialogare" sviluppando "una cultura dell'incontro che vada oltre la... Ben sapendo, conclude, che lo sforzo in questa direzioneè compiuto in solitaria ma all'interno ... Sui migranti la dialettica distorta e antidemocratica delle opposte fazioni politiche (di G. Gatti) La dialettica non le manca e nemmeno l'animo battagliero. E così, se Greta Thunberg non va alla COP27, sul palco c'è chi la sostituisce alla perfezione ...Così in una nota la senatrice a vita e scienziata Elena Cattaneo. "L'onorevole Gemmato, nell'invocare una strumentale inversione dell'onere della prova circa l'efficacia dei vaccini – continua la sena ...